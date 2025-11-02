Io al G20 per l’Italia Costanza vola in Sudafrica
di Claudio Roselli Partirà domani alla volta di Capetown (Città del Capo), dove rappresenterà l’Italia al summit del G20 dei sistemi digitali. Un grande riconoscimento professionale per Costanza Rosati, 31 anni, nata e cresciuta a; laureata alla Bocconi di Milano con triennale in Economia e Scienze Sociali e magistrale in Economia dei Governi e Organizzazioni Internazionali, lavora dal marzo 2022 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Dipartimento per la trasformazione digitale e in questa circostanza è la delegata italiana per il Global DPI Summit, con la sigla DPI che sta per "Digital Public Infrastructure", al vertice dei 20 Paesi più industrializzati che è in programma da martedì 4 a giovedì 6 novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Con Leonardo Fabbri, orgoglio dell’atletica italiana e fiorentina. Talento, costanza e umiltà: la dimostrazione che i grandi risultati nascono da impegno e passione! Vai su Facebook
Costanza Caracciolo: «Con Bobo Vieri ci dividiamo i compiti, agende sincronizzate. Io gli mostro le mie foto ma lui guarda la Playstation» - «Le nostre agende sono sincronizzate, una città come Milano te lo impone: tutto deve essere pianificato altrimenti resti indietro». Scrive milano.corriere.it
La seconda gravidanza di Costanza Caracciolo: «Io e Vieri aspettiamo una bambina» - La seconda gravidanza della compagna di Bobo Vieri ora è ufficiale. Riporta ilmessaggero.it