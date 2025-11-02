di Claudio Roselli Partirà domani alla volta di Capetown (Città del Capo), dove rappresenterà l’Italia al summit del G20 dei sistemi digitali. Un grande riconoscimento professionale per Costanza Rosati, 31 anni, nata e cresciuta a; laureata alla Bocconi di Milano con triennale in Economia e Scienze Sociali e magistrale in Economia dei Governi e Organizzazioni Internazionali, lavora dal marzo 2022 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Dipartimento per la trasformazione digitale e in questa circostanza è la delegata italiana per il Global DPI Summit, con la sigla DPI che sta per "Digital Public Infrastructure", al vertice dei 20 Paesi più industrializzati che è in programma da martedì 4 a giovedì 6 novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Io, al G20 per l’Italia". Costanza vola in Sudafrica