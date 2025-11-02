Investito muore ciclista | caccia al pirata

Bologna, 2 novembre 2025 – Investito in bici da un’auto pirata: muore un anziano. E’ successo oggi poco prima delle 13.30, in via degli Stradelli Guelfi. Stando a una primissima ricostruzione, la bici è stata travolta: i testimoni riferiscono di sangue a terra, con la mountain bike che è andata distrutta. Le condizioni del 78enne investito sono apparse subito disperate. E’ stato rianimato per un’ora, sul luogo è stato inviato anche un elicottero. Ma non è servito, purtroppo. L’uomo è deceduto sul posto. E ora è caccia all’auto pirata, con le ricerche ai confini della città di Bologna. Si cerca di rintracciare una Opel Astra, vecchio modello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Investito, muore ciclista: caccia al pirata

