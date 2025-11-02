Investito in bici da un’auto pirata | ciclista muore in via degli Stradelli Guelfi

Dramma in via degli Stradelli Guelfi, dove poco prima delle 13.30 di oggi un anziano di 78 anni è stato investito da un’auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo stava pedalando lungo la carreggiata quando è stato travolto con violenza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Leggi su Tgr Abruzzo Investito in bici, polemiche sulla strada pericolosa L'incidente sulla statale 17 a L'Aquila dove ieri un 73enne con la bici è stato travolto e ucciso da un camion: si riaccendono le polemiche sulla viabilità della zona. - facebook.com Vai su Facebook

Investito, muore ciclista: caccia al pirata - L’uomo alla guida della Opel Astra è fuggito, lo cercano le forze dell’ordine. Come scrive msn.com

Investito e ucciso in Friuli, individuato furgone pirata - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Riporta giornaledibrescia.it

Ucciso in bici da un pirata della strada che scappa e poi torna - Un giovane di 25 anni, di origine indiana, che questa notte stava pedalando in bici sulla Rivoltana a Trucazzano, nel Milanese, indossando un giubbotto catarifrangente è stato travolto e ucciso da un ... Lo riporta ansa.it