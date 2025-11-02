Investito in bici da un’auto pirata | ciclista muore in via degli Stradelli Guelfi

Bolognatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma in via degli Stradelli Guelfi, dove poco prima delle 13.30 di oggi un anziano di 78 anni è stato investito da un’auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo stava pedalando lungo la carreggiata quando è stato travolto con violenza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

investito bici un8217auto pirataInvestito, muore ciclista: caccia al pirata - L’uomo alla guida della Opel Astra è fuggito, lo cercano le forze dell’ordine. Come scrive msn.com

investito bici un8217auto pirataInvestito e ucciso in Friuli, individuato furgone pirata - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Riporta giornaledibrescia.it

Ucciso in bici da un pirata della strada che scappa e poi torna - Un giovane di 25 anni, di origine indiana, che questa notte stava pedalando in bici sulla Rivoltana a Trucazzano, nel Milanese, indossando un giubbotto catarifrangente è stato travolto e ucciso da un ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Investito Bici Un8217auto Pirata