Investito da un’auto pirata | ciclista muore in via degli Stradelli Guelfi

Bolognatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma in via degli Stradelli Guelfi, dove poco prima delle 13.30 di oggi un anziano di 78 anni è stato investito da un’auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo stava pedalando lungo la carreggiata quando è stato travolto con violenza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

investito un8217auto pirata ciclistaCiclista investito e ucciso, caccia al pirata - Un ciclista 78enne ha perso la vita in tarda mattinata in via degli stradelli Guelfi, alla periferia di Bologna. Segnala rainews.it

Investito, muore ciclista: caccia al pirata - L’uomo alla guida della Opel Astra è fuggito, lo cercano le forze dell’ordine. Si legge su msn.com

investito un8217auto pirata ciclistaCiclista travolto e ucciso da un'auto pirata a Bologna - Un uomo di 78 anni è stato investito e ucciso da un'auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Investito Un8217auto Pirata Ciclista