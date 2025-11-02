Investito da un’auto pirata | ciclista muore in via degli Stradelli Guelfi

Dramma in via degli Stradelli Guelfi, dove poco prima delle 13.30 di oggi un anziano di 78 anni è stato investito da un’auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo stava pedalando lungo la carreggiata quando è stato travolto con violenza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

