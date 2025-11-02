Inumane e degradanti La petizione di Antigone sulle carceri italiane
Firenze, 3 novembre 2025 – Non ho particolare simpatia per le petizioni, penso in realtà che servano ben poco. Però non riesco a non parlare di quella che ha appena lanciato Antigone: “INUMANE E DEGRADANTI. Il carcere italiano è fuori dalla legalità costituzionale". “Nel 2024 a 5.837 persone detenute nelle carceri è stato riconosciuto di essere state sottoposte dall'Italia a trattamenti inumani o degradanti. Servono urgenti riforme". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
