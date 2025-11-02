International Film Festival di Manhattan trionfa la regista ferrarese Roberta Pazi

🔊 Ascolta la notizia

Una bella notizia è arrivata dalla 15esima edizione dell'International Film Festival di Manhattan, tenutosi dal 9 all'11 ottobre a New York City. La regista ferrarese Roberta Pazi ha conquistato il premio come Best Short Film Director, assegnato per il cortometraggio ‘La paura di vincere’. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

