C'è l'Inter all'ora di pranzo, prima volta dacché il club non è più dei cinesi. Ai tempi di Zhang capitava spesso, valeva il prime time di Pechino (e Nanchino, da dove si collegava il proprietario). Nel frattempo, l'Inter è diventata americana, anche se Oaktree adesso è posseduta al 100% da un fondo canadese (Brookfield), senza che questo comporti qualcosa per il club nerazzurro. L'avversario di oggi è il Verona, guai a sottostimarlo, ma lo sguardo dell'Inter è puntato soprattutto su una classifica che non aspetta. Nello stadio dove nel gennaio 2010 rischiò la vita, Chivu è già tornano a marzo, col Parma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Inter, va domata la frenesia del Toro perché la classifica non aspetta