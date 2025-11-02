Inter | una rosa da 693.80 milioni di euro

Inter, Sucic il nuovo Brozovic? L’Inter è senza dubbio una delle formazioni più quotate della Serie A. Tuttavia, analizzando in dettaglio il valore attuale dei 25 giocatori a disposizione di Christian Chivu, emergono cifre molto diverse. Il valore totale della squadra si attesta a 693,80 milioni di euro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter: una rosa da 693.80 milioni di euro

Approfondisci con queste news

"A livello di rosa le favorite sono Inter e Napoli, però c'è un gruppo di squadre che lottano per i primi quattro posti, in cui c'è la Juve, c'è il Milan, la Roma, l'Atalanta, rientrerà la Lazio. C'è il Bologna e c'è il Como..." Massimiliano Allegri in conferenza stampa - facebook.com Vai su Facebook

CIES - Solo il Napoli ha una rosa più 'anziana' dell'Inter: quasi 30 anni di età media per entrambe - X Vai su X

Inter, c’è un tesoretto da 25 milioni per gennaio: chi è davvero in cima alla lista - Una finestra invernale con margini mirati: il club prepara mosse selettive per rinforzare la rosa senza snaturare equilibri tecnici ed economici. Segnala mondosportivo.it

Inter Women, la rosa da 2 milioni di euro e il sogno scudetto. Ma dopo la prima partita è già fuori dalla Champions - 0 patito il 31 maggio da Lautaro Martínez e compagni nella finale di Monaco di Baviera contro il Psg, a rimediare una cocente ... milano.corriere.it scrive

Addio Inter, ora è ufficiale: firma per 33 milioni di euro - Nei prossimi giorni l'Inter ha le idee chiare su dove intervenire per rinforzare la rosa. Riporta diregiovani.it