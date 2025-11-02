Inter torna Martinez | a quattro giorni dall' incidente sarà in panchina

Il portiere spagnolo torna a disposizione di Chivu: lui e il giovane Taho saranno le riserve di Sommer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, torna Martinez: a quattro giorni dall'incidente, sarà in panchina

Inter torna alla vittoria, Fiorentina disastro, analisi della partita https://www.corrierenazionale.net/2025/11/01/inter-torna-alla-vittoria-fiorentina-disastro-analisi-della-partita/ L'Inter torna alla vittoria dopo la sconfitta tra le polemiche contro il Napoli capolista

Martinez indagato per omicidio stradale: l'anziano morto, l'Inter sotto choc e la dinamica. Da Immobile a Nainggolan, la lunga lista dei calciatori coinvolti in incidenti - C'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez al volante del Suv che questa mattina alle 9,43 ha investito e ucciso un anziano di 81 anni, ... Secondo leggo.it