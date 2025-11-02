Inter torna Martinez | a quattro giorni dall' incidente sarà in panchina

Gazzetta.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere spagnolo torna a disposizione di Chivu: lui e il giovane Taho saranno le riserve di Sommer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

inter torna martinez a quattro giorni dall incidente sar224 in panchina

© Gazzetta.it - Inter, torna Martinez: a quattro giorni dall'incidente, sarà in panchina

