Inter Progetto Futuro | Centrocampo e Stabilità

Ilprimatonazionale.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dirigenza dell’Inter, reduce dall’approvazione della convenzione per il nuovo San Siro    viaggia   su due binari paralleli e mira a consolidare la struttura societaria e a  programmare il potenziamento tecnico della rosa. Inter progetto futuro centrocampo  e stabilità ?Il reparto mediano è ormai da anni il vero motore della squadra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter progetto futuro centrocampo e stabilit224

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Progetto Futuro: Centrocampo e Stabilità

Scopri altri approfondimenti

Inter, 3 bocciati: il primo sostituto arriva dalla zona retrocessione - Cambierà tanto il futuro dell'Inter in vista dei prossimi anni e molto passa anche da quelle che sono le strategie di calciomercato tra cessioni e acquisti ... Come scrive calciotoday.it

Inter, via alla rivoluzione: a centrocampo il sogno è Ederson. Rovella e Stiller le alternative - All’Inter non resta che attendere la chiamata decisiva dalla Turchia: il Galatasaray è pronto a farsi avanti con un’offerta concreta per riportare il ... Segnala tuttomercatoweb.com

inter progetto futuro centrocampoCorSera – Inter, progetto Chivu con qualche crepa. 4 gare per dare risposta al nuovo corso - L'Inter gioca in maniera diversa, con un blocco difensivo più alto ma si espone agli attacchi avversari, come nel caso della gara col Napoli ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Progetto Futuro Centrocampo