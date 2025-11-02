La domenica di Serie A sta per cominciare e l’Inter deve scaldare i motori per scendere in campo. Archiviata la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina, i nerazzurri sembrano aver ritrovato sin da subito la retta via e vogliono rimanerci. L’obiettivo è quello di arrivare nel migliore dei modi alla sosta per le Nazionali, continuando a premere sull’acceleratore nella lotta Scudetto. La gara di oggi è quella con il Verona, in programma alle ore 12:30 allo stadio Bentegodi. Un duello estremamente delicato, contro un cliente che vuole mettere in cascina punti pesanti per salvarsi. Cristian Chivu avrebbe scelto gli 11 uomini a cui affidarsi in questa trasferta, con il focus che si sposta sulle corsie esterne. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, oggi il test Verona: Luis Henrique dal 1?