Inter Lazio Sarri alle prese con la gestione degli infortunati | una pedina chiave potrebbe stringere i denti per esserci!

Inter News 24 Inter Lazio, Sarri alle prese con la gestione degli infortunati: un titolare potrebbe stringere i denti per esserci! Il punto sui biancocelesti. Prima Cagliari, poi la difficile trasferta a San Siro contro l’ Inter. La Lazio si avvicina ai prossimi impegni di campionato con la rosa decimata, e per il tecnico Maurizio Sarri la sosta per le nazionali di metà novembre rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’emergenza legata agli infortuni in casa Lazio ha condizionato pesantemente le scelte, le rotazioni e i risultati dell’ultimo mese. 🔗 Leggi su Internews24.com

