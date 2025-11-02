Inter e Hisense | Avanti Fino al 2028

Ilprimatonazionale.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

?L’Inter continua a rafforzare la sua rete di partner globali.  L’ultimo tassello in ordine cronologico è il rinnovo della partnership con Hisense,  azienda leader mondiale nell’elettronica di consumo e negli elettrodomestici.?L’accordo è stato esteso fino alla stagione 20272028. Sottolinea la reciproca soddisfazione per i risultati raggiunti e la volontà L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter e hisense avanti fino al 2028

© Ilprimatonazionale.it - Inter e Hisense: Avanti Fino al 2028

Contenuti che potrebbero interessarti

Inter, rinnovato fino al 2027-28 l'accordo con Hisense - Il prolungamento triennale dell’accordo che era iniziato nel 2022 conferma e rafforza una relazione ... Lo riporta gazzetta.it

Inter e Hisense e rinnovano la partnership fino alla stagione 2027/28 - FC Internazionale Milano e Hisense Italia annunciano il rinnovo della partnership fino alla stagione 2027/28. sportmediaset.mediaset.it scrive

inter hisense avanti finoInter, Bisseck da esubero a leader del futuro: Acerbi non più intoccabile, il merito è… di Conte - Fiorentina Bisseck ha brillato nella nuova posizione centrale scelta per lui da Chivu: una mossa determinata dalle scelte di Conte nella gara di Napoli ... Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Hisense Avanti Fino