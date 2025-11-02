Inter da record in Serie A nessuno ha segnato più gol dei nerazzurri negli ultimi 15 minuti in questo campionato | il dato

2 nov 2025

di Giuseppe Colicchia impressionante! I numeri. Un marchio di fabbrica che sta diventando una sentenza: la “Zona Inter ” è tornata. Come evidenziato da un’analisi di Sky Sport, la squadra di Cristian Chivu si sta dimostrando micidiale nei finali di partita, conquistando punti pesantissimi nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Una caratteristica che testimonia la grande tenuta mentale e la condizione fisica del gruppo nerazzurro, capace di colpire quando gli avversari calano. L’elenco dei gol decisivi arrivati dopo il 75? minuto è lungo e significativo per la classifica della Beneamata: vs Juventus: L’attaccante francese Marcus Thuram trova il gol vittoria al 76?. 🔗 Leggi su Internews24.com

