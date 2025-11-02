Inter, consolidamento societario: Brookfield acquisisce Oaktree INTER: BROOKFIELD PRENDE IL 100% DI OAKTREE?C’è un cambio ai vertici della proprietà Inter. La notizia è di natura finanziaria. Brookfield ha deciso di acquisire il 100% di Oaktree. Oaktree è l’attuale azionista di maggioranza del club.?L’operazione vale circa 3 miliardi di dollari. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

