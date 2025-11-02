Inter | Brookfield Prende il 100% di Oaktree
Inter, consolidamento societario: Brookfield acquisisce Oaktree INTER: BROOKFIELD PRENDE IL 100% DI OAKTREE?C’è un cambio ai vertici della proprietà Inter. La notizia è di natura finanziaria. Brookfield ha deciso di acquisire il 100% di Oaktree. Oaktree è l’attuale azionista di maggioranza del club.?L’operazione vale circa 3 miliardi di dollari. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altre letture consigliate
Stadio, decide Oaktree o Brookfield? La risposta. E i dirigenti che sono all'Inter... - facebook.com Vai su Facebook
GdS - #Brookfield rileva il 100% di #Oaktree, ma per l' #Inter non cambia nulla: tutto è legato all'operazione partita nel 2019 - X Vai su X
Inter, addio Oaktree ora è sotto il controllo del fondo Brookfield - Il fondo canadese Brookfield ha rilevato per 3 miliardi di dollari il 26% di Oaktree, diventando così il nuovo proprietario dell’Inter ... Segnala quifinanza.it
Inter, Brookfield rileva il 100% di Oaktree: ecco cosa (non) cambia per i nerazzurri - “Al 22 maggio 2024, fondi gestiti da Oaktree Capital Management sono proprietari di FC Internazionale Milano”. Da tuttomercatoweb.com
NEWS - Inter, svolta Oaktree: il fondo americano passa al 100% sotto il controllo dei canadesi di Brookfield - Con una manovra finanziaria avvenuta in modo riservato, il fondo canadese Brookfield Asset Management, colosso che gestisce asset per oltre mille miliardi dollari, ha ... Segnala napolimagazine.com