Questa sera, domenica 2 novembre, torna in prima serata su Italia 1 un nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside, lo spin-off de Le Iene ideato da Davide Parenti. Anticipazioni e ospiti del 2 novembre 2025. Nella seconda puntata stagionale, dal titolo ‘ Chirurgia estetica: bellezze da rifare ‘, l’approfondimento firmato da Alice Martinelli sarà interamente dedicato alla ricerca costante della bellezza. Un viaggio nel mondo della chirurgia estetica più estrema, tra chi sogna di somigliare alla versione ideale di sé stesso e chi, invece, si ritrova con risultati ben lontani dalle aspettative. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Inside affronta il tema della chirurgia estetica con Rita De Crescenzo ed Elenoire Ferruzzi