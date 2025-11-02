Insegue una donna armato di pistola d'ordinanza a Milano | arrestato poliziotto su un'auto con targhe rubate

Lo scorso 31 ottobre i carabinieri hanno arrestato un poliziotto 50enne e un suo presunto complice per tentata rapina. I due sono stati bloccati a Cologno Monzese (Milano) mentre, armati, inseguivano una donna su un'auto con targhe rubate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

