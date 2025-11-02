Insegnanti a dieta per ordine del Comune | a pranzo solo un piatto di pasta e un frutto E scattano le proteste

Un piatto di pasta (o di riso) e una porzione di frutta. Nulla di più. Sarà questo, d’ora in poi, il pranzo servito ai docenti delle scuole di San Giuliano Milanese che mangiano in mensa con i propri studenti. Una misura decisa dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di abbattere i costi, ma che ha scatenato la protesta del corpo insegnante. La spiegazione del Comune. Il taglio, spiegano dal Comune, è stato motivato dalla necessità di ridurre la spesa pubblica in un momento di forte pressione sui bilanci. Ma per chi lavora nelle scuole si tratta di una misura insensata. «Ridurre il pasto agli insegnanti è una scelta anacronistica, che ci riporta indietro di decenni», commenta un professore delle scuole medie. 🔗 Leggi su Open.online

