Innovazione apertura e sviluppo condiviso | l' evento sul dialogo globale cinese di China Media Group

Eventi d'alto livello, tavole rotonde, conferenze aperte per discutere dell'apertura ad alto livello della Cina e della collaborazione globale alla presenza di personalità di spicco del mondo politico, economico, culturale, accademico e mediatico. China Media Group (CMG) si sta impegnando a organizzare forum di approfondimento sul Dialogo Globale. Innovazione, Apertura e Sviluppo Condiviso in vari Paesi, con l'obiettivo di far conoscere a quante più persone possibile l'impegno della Cina ad ampliare l' apertura di alto livello, nelle relazioni diplomatiche e non solo, così da creare un nuovo scenario di cooperazione vantaggiosa per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Innovazione, apertura e sviluppo condiviso: l'evento sul dialogo globale cinese di China Media Group

