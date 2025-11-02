Innocenti Bugie | Scopri le Location e il Cast del Film d’Azione

Un film avvincente che unisce azione e romanticismo, conducendoti in un viaggio emozionante attraverso luoghi iconici e straordinari.

«Non avevo mai fatto nulla di simile prima d’ora, è stato un vero spasso»: così Cameron Diaz ha raccontato la sua esperienza sul set di Innocenti Bugie, film d’azione e commedia che nel 2010 ha riunito lei e Tom Cruise per la seconda volta dopo Vanilla Sky, - facebook.com Vai su Facebook

