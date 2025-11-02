Inizia la costruzione del presepe Quest’anno proporrà Sarsina

Il Presepe 2025 sarà ambientato in una scenografia di Sarsina, comune della Valle Savio. Domani mattina, i volontari dell’associazione Folclore inizieranno in piazza Foro Boario la costruzione della capanna di legno dove dentro sarà poi realizzato il grande Presepe Meccanico. Quella di offrire ai cittadini di Gambettola e a migliaia di visitatori della Romagna un presepe molto originale e unico nel suo genere, è una tradizione nata nel 1988 e portata avanti ininterrottamente dal gruppo Folclore coordinato da Remigio Pirini. I volontari allestiranno la grande capanna di legno, poi il presepe vero e proprio sarà opera di due artisti: Marco e Luciano Fantini, padre e figlio che da molti anni si dedicano alla costruzione del presepe di Gambettola e di altri luoghi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

