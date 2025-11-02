Inizia la costruzione del presepe Quest’anno proporrà Sarsina
Il Presepe 2025 sarà ambientato in una scenografia di Sarsina, comune della Valle Savio. Domani mattina, i volontari dell’associazione Folclore inizieranno in piazza Foro Boario la costruzione della capanna di legno dove dentro sarà poi realizzato il grande Presepe Meccanico. Quella di offrire ai cittadini di Gambettola e a migliaia di visitatori della Romagna un presepe molto originale e unico nel suo genere, è una tradizione nata nel 1988 e portata avanti ininterrottamente dal gruppo Folclore coordinato da Remigio Pirini. I volontari allestiranno la grande capanna di legno, poi il presepe vero e proprio sarà opera di due artisti: Marco e Luciano Fantini, padre e figlio che da molti anni si dedicano alla costruzione del presepe di Gambettola e di altri luoghi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
«Inizia la costruzione della grande Argentina». Netta vittoria del partito La Libertad Avanza (LLA) di Javier Milei alle elezioni legislative di metà mandato. Con il 40,8% dei voti contro il 24,5% della sinistra di Fuerza Patria, il presidente ultraliberista consolida la Vai su Facebook
La costruzione del presepe è un’arte - Questo 2023 che è stato un anno importante di anniversari di nascite e morti di illustri personaggi e di eventi che hanno lasciato il segno nel ricordo di molti; questo 2023 si chiude con un altro ... Segnala napoli.repubblica.it
Inizia l'anno di San Francesco: ecco perché il presepe si celebra da giugno - Inizia nel mese di giugno "Greccio 2023", un anno di eventi per celebrare con artisti internazionali l'ottavo centenario dalla realizzazione del primo presepe Inizia l'anno di San Francesco e si ... Da ilgiornale.it
Presepe Vivente, già iniziati i preparativi - Fiumalbo, per la rappresentazione biennale più importante della montagna, già scelti alcuni figuranti e iniziate le installazioni ... Segnala msn.com