Ingresso negato in discoteca | reagisce con spray urticante e lancio di sassi Dieci intossicati
La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti in via Barchetta, presso la discoteca "La Crepa", a seguito di una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa. Insieme alle forze dell'ordine erano stati allertati anche i soccorsi.
