Ingresso negato in discoteca | reagisce con spray urticante e lancio di sassi Dieci intossicati

Modenatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti in via Barchetta, presso la discoteca “La Crepa”, a seguito di una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa. Insieme alle forze dell'ordine erano stati allertati anche i soccorsi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

