Inghilterra sotto shock assalto su un treno | dieci persone accoltellate nove rischiano la vita

Dayitalianews.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Due arresti nel Cambridgeshire: la polizia indaga anche per terrorismo. Dieci persone sono rimaste ferite, di cui nove in condizioni gravi, durante un violento attacco avvenuto ieri sera, 1 novembre, a bordo di un treno partito da Doncaster e diretto a King’s Cross, nel Cambridgeshire. Secondo quanto riferito dalla polizia dei trasporti britannica, due sospettati sono già stati arrestati. Le indagini coinvolgono anche l’unità antiterrorismo, che non esclude alcuna pista. L’intervento immediato dei soccorsi. Le autorità hanno mobilitato un imponente dispositivo di emergenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

inghilterra sotto shock assalto su un treno dieci persone accoltellate nove rischiano la vita

© Dayitalianews.com - Inghilterra sotto shock, assalto su un treno: dieci persone accoltellate, nove rischiano la vita

Altre letture consigliate

inghilterra sotto shock assaltoAssalto a un treno in Inghilterra, 10 accoltellati - ROMA Dieci persone sono state accoltellate nel Cambridgeshire a bordo del treno che viaggiava da Doncaster a King’s Cross. Segnala corrieredellacalabria.it

inghilterra sotto shock assaltoInghilterra, assalto (forse terroristico) a un treno: accoltellati dieci passeggeri. Due arrestati - Sono 10 i feriti per accoltellamento su un treno in Inghilterra, nove dei quali gravi. Secondo huffingtonpost.it

inghilterra sotto shock assaltoGb, assalto a un treno: 10 persone accoltellate, 9 gravi. Starmer: «Fatto terribile e preoccupante» - Dieci persone sono state accoltellate nel Cambridgeshire a bordo del treno che viaggiava da Doncaster a King’s Cross. Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Inghilterra Sotto Shock Assalto