Inghilterra sotto shock assalto su un treno | dieci persone accoltellate nove rischiano la vita
ABBONATI A DAYITALIANEWS Due arresti nel Cambridgeshire: la polizia indaga anche per terrorismo. Dieci persone sono rimaste ferite, di cui nove in condizioni gravi, durante un violento attacco avvenuto ieri sera, 1 novembre, a bordo di un treno partito da Doncaster e diretto a King’s Cross, nel Cambridgeshire. Secondo quanto riferito dalla polizia dei trasporti britannica, due sospettati sono già stati arrestati. Le indagini coinvolgono anche l’unità antiterrorismo, che non esclude alcuna pista. L’intervento immediato dei soccorsi. Le autorità hanno mobilitato un imponente dispositivo di emergenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altre letture consigliate
Sotto il design inglese batte un cuore siciliano: è la storia della coppola, un accessorio contadino diventato simbolo di stile riconosciuto nel mondo. Le sue radici affondano nelle campagne oltremanica, dove nel XVI secolo iniziò ad essere usato dalle classi po - facebook.com Vai su Facebook
Assalto a un treno in Inghilterra, 10 accoltellati - ROMA Dieci persone sono state accoltellate nel Cambridgeshire a bordo del treno che viaggiava da Doncaster a King’s Cross. Segnala corrieredellacalabria.it
Inghilterra, assalto (forse terroristico) a un treno: accoltellati dieci passeggeri. Due arrestati - Sono 10 i feriti per accoltellamento su un treno in Inghilterra, nove dei quali gravi. Secondo huffingtonpost.it
Gb, assalto a un treno: 10 persone accoltellate, 9 gravi. Starmer: «Fatto terribile e preoccupante» - Dieci persone sono state accoltellate nel Cambridgeshire a bordo del treno che viaggiava da Doncaster a King’s Cross. Secondo ilsole24ore.com