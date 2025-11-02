Inghilterra passeggeri accoltellati su un treno | decine di feriti Due persone arrestate
Londra, 1 novembre 2025 – Assalto armato su un treno nel Cambridgeshire orientale, decine di passeggeri sono stati accoltellati. Lo riferisce su X la British Transport Police, l'Autorità della Polizia dei trasporti britannica. "Un certo numero di persone sono state portate in ospedale", ha riferito la la polizia. Bloccata la linea ferroviaria per Cambridge. Alcuni passeggeri del treno dove stava avvenendo l'attacco con il coltello avrebbero cercato di nascondersi nei bagni d el treno per sfuggire all'attacco prima che il convoglio fosse fermato a Huntingdon, nel Cambridgeshire. Un testimone, riferisce ' The Times ', ha parlato di un uomo con un grosso coltello e di "sangue ovunque". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
“DI NAVE IN NAVE “ -Dalla progettazione alla rotta- l’identità tecnica delle unità NLG “L’era dei Jet” Sorrento Jet Fu costruito nel 1990 dai cantieri F.B. Marine Limited di Cowes, in Inghilterra, per la Navigazione Libera del Golfo. Entrò in servizio il 1º maggio 19 - facebook.com Vai su Facebook
Inghilterra, passeggeri accoltellati su un treno: almeno 10 feriti. Due persone arrestate - L’aggressione è avvenuta in serata su un convoglio diretto a Huntingdon. Come scrive msn.com
Inghilterra, aggressioni con coltello in treno: molti feriti. Starmer: «Attacco terribile», due arresti - La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone dopo che più passeggeri sono stati accoltellati su un treno in ... Lo riporta msn.com
Inghilterra, assalto con coltello in treno: 10 feriti. Due arresti - La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone dopo che più passeggeri sono stati accoltellati su un treno in Cambridgeshire, nell'Inghilterra orientale. Da tg24.sky.it