Inghilterra passeggeri accoltellati su un treno | decine di feriti Due persone arrestate

Londra, 1 novembre 2025 – Assalto armato su un treno nel Cambridgeshire orientale, decine di passeggeri sono stati accoltellati. Lo riferisce su X la British Transport Police, l'Autorità della Polizia dei trasporti britannica. "Un certo numero di persone sono state portate in ospedale", ha riferito la la polizia. Bloccata la linea ferroviaria per Cambridge. Alcuni passeggeri del treno dove stava avvenendo l'attacco con il coltello avrebbero cercato di nascondersi nei bagni d el treno per sfuggire all'attacco prima che il convoglio fosse fermato a Huntingdon, nel Cambridgeshire. Un testimone, riferisce ' The Times ', ha parlato di un uomo con un grosso coltello e di "sangue ovunque". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

