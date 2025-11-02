Inghilterra passeggeri accoltellati su un treno | almeno 10 feriti Due persone arrestate
Londra, 1 novembre 2025 – Assalto armato su un treno nell’Inghilterra orientale, decine di passeggeri sono stati accoltellati. Lo riferisce su X la British Transport Police, l'Autorità della Polizia dei trasporti britannica. "Un certo numero di persone sono state portate in ospedale", ha riferito la la polizia. Bloccata la linea ferroviaria per Cambridge. "Stiamo attualmente intervenendo per un incidente su un treno diretto a Huntingdon, dove diverse persone sono state accoltellate. Gli agenti presenti insieme ai poliziotti del Cambrideshire hanno arrestato due persone ". "Siamo a conoscenza di un incidente che ha coinvolto uno dei nostri treni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
