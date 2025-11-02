Sarebbero almeno dieci i feriti negli attacchi con coltello sul treno nel Cambridgeshire, secondo quanto riferiscono diverse testate. The Sun scrive che potrebbero essere fino a 12 le persone accoltellate. Mentre un fotografo dell’Afp dice di aver visto decine di ambulanze con i feriti che venivano portate via nelle coperte termiche. Ancora non sono state diffuse cifre ufficiali. La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone. Un testimone presente sul treno in cui molte persone sono state accoltellate in Gran Bretagna ha raccontato a Sky News di aver visto una persona “coperta di sangue” che cercava di fuggire dopo essere stata colpita durante l’aggressione avvenuta a Huntingdon, nel Cambridgeshire. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Inghilterra, passeggeri accoltellati in treno nel Cambridgeshire: almeno 10 feriti, 9 gravi