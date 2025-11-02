Inghilterra passeggeri accoltellati in treno | almeno 10 feriti Starmer | Attacco terribile due arresti

Sarebbero almeno dieci i feriti negli attacchi con coltello sul treno nel Cambridgeshire, secondo quanto riferiscono diverse testate. The Sun scrive che potrebbero essere fino a 12 le persone. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

inghilterra passeggeri accoltellati trenoInghilterra, passeggeri accoltellati in treno: molti feriti. Starmer: «Attacco terribile», due arresti - La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone dopo che più passeggeri sono stati accoltellati su un treno in ... Scrive msn.com

Inghilterra, assalto con coltello in treno: 10 feriti. Due arresti - La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone dopo che più passeggeri sono stati accoltellati su un treno in Cambridgeshire, nell'Inghilterra orientale. Riporta tg24.sky.it

inghilterra passeggeri accoltellati trenoPasseggeri accoltellati su un treno in Gran Bretagna - su un convoglio fermo alla stazione di Huntigdon, nel Cambridgeshire. Come scrive rsi.ch

