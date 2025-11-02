Inghilterra passeggeri accoltellati in treno | almeno 10 feriti Starmer | Attacco terribile due arresti
Sarebbero almeno dieci i feriti negli attacchi con coltello sul treno nel Cambridgeshire, secondo quanto riferiscono diverse testate. The Sun scrive che potrebbero essere fino a 12 le persone. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“DI NAVE IN NAVE “ -Dalla progettazione alla rotta- l’identità tecnica delle unità NLG “L’era dei Jet” Sorrento Jet Fu costruito nel 1990 dai cantieri F.B. Marine Limited di Cowes, in Inghilterra, per la Navigazione Libera del Golfo. Entrò in servizio il 1º maggio 19 - facebook.com Vai su Facebook
Inghilterra, passeggeri accoltellati in treno: molti feriti. Starmer: «Attacco terribile», due arresti - La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone dopo che più passeggeri sono stati accoltellati su un treno in ... Scrive msn.com
Inghilterra, assalto con coltello in treno: 10 feriti. Due arresti - La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone dopo che più passeggeri sono stati accoltellati su un treno in Cambridgeshire, nell'Inghilterra orientale. Riporta tg24.sky.it
Passeggeri accoltellati su un treno in Gran Bretagna - su un convoglio fermo alla stazione di Huntigdon, nel Cambridgeshire. Come scrive rsi.ch