Inghilterra passeggeri accoltellati in treno | almeno 10 feriti 9 gravi Starmer | Attacco terribile due arresti La polizia evoca terrorismo

Ilmessaggero.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbero almeno dieci i feriti negli attacchi con coltello sul treno nel Cambridgeshire, secondo quanto riferiscono diverse testate. The Sun scrive che potrebbero essere fino a 12 le persone. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Inghilterra, passeggeri accoltellati in treno: almeno 10 feriti, 9 gravi. Starmer: «Attacco terribile», due arresti. La polizia evoca «terrorismo»

