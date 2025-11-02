Inghilterra passeggeri accoltellati in treno | almeno 10 feriti 9 gravi Starmer | Attacco terribile due arresti La polizia evoca terrorismo
Sarebbero almeno dieci i feriti negli attacchi con coltello sul treno nel Cambridgeshire, secondo quanto riferiscono diverse testate. The Sun scrive che potrebbero essere fino a 12 le persone. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Inghilterra, passeggeri accoltellati in treno: almeno 10 feriti in ospedale, 9 sono gravi - facebook.com Vai su Facebook
Inghilterra, passeggeri accoltellati in treno: molti feriti. Starmer: «Attacco terribile», due arresti - X Vai su X
Inghilterra, assalto con coltello su treno. Media: "molti feriti". Due persone fermate - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inghilterra, assalto con coltello su treno. Da tg24.sky.it
Inghilterra, assalto con coltello su treno. Due persone fermate - La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone dopo che più passeggeri sono stati accoltellati su un treno nel Cambridgeshire. Si legge su ecovicentino.it
Passeggeri accoltellati su un treno in Gran Bretagna - su un convoglio fermo alla stazione di Huntigdon, nel Cambridgeshire. Scrive rsi.ch