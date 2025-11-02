Inghilterra assalto con coltello su treno | 10 accoltellati su treno | due arresti

Almeno 10 passeggeri sono stati feriti con arma da taglio sabato sera su un treno diretto a Huntingdon, 80 chilometri a nord di Londra, mentre la British Transport Police (BTP) ha fermato due sospetti. L’assalto è scattato alle 19:39 ora locale dopo la partenza da Peterborough, trasformando una corsa ordinaria in una scena di panico con sangue nei vagoni e passeggeri barricati nei bagni. La BTP ha bloccato il convoglio a Huntingdon, mobilitando oltre 30 agenti – compresi ufficiali armati – e squadre del servizio ambulanze dell’Inghilterra orientale. “Stiamo attualmente rispondendo a un incidente su un treno diretto a Huntingdon, dove diverse persone sono state accoltellate”, ha scritto la polizia su X, confermando i due arresti senza fornire dettagli su identità o movente. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it