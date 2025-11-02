Inghilterra assalto a un treno | Possibile terrorismo Accoltellati 10 passeggeri due arresti
“Un bagno di sangue nei vagoni“, “scene orribili“, “persone gravemente ferite“, “il panico a bordo“. Un treno ferma alla stazione di Huntingdon, in Gran Bretagna, i passeggeri iniziano a scendere di corsa, e corrono lungo la piattaforma con i vestiti visibilmente insanguinati tra il panico e la paura. Non è l’inizio di un film horror . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
dopo aver letto la notizia dell'assalto al treno in Inghilterra, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata l'inizio di questo libro.
Inghilterra, assalto con coltello su treno. Media: "molti feriti". Due persone fermate
Media, molti feriti per assalto in treno in Gb - Sono molte le persone accoltellate nell'assalto sul treno in Cambridgeshire.
Assaltato un treno in Inghilterra, accoltellate 10 persone. Nove in gravi condizioni - Dieci persone in ospedale, di cui nove con ferite gravi: è il bilancio diffuso dalla polizia dell'accoltellamento avvenuto ieri sera a bordo del treno che viaggiava da ...