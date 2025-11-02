Inghilterra assalto a un treno | Possibile terrorismo Accoltellati 10 passeggeri due arresti

2 nov 2025

“Un bagno di sangue nei vagoni“, “scene orribili“, “persone gravemente ferite“, “il panico a bordo“. Un treno ferma alla stazione di Huntingdon, in Gran Bretagna, i passeggeri iniziano a scendere di corsa, e corrono lungo la piattaforma con i vestiti visibilmente insanguinati tra il panico e la paura. Non è l’inizio di un film horror . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

inghilterra assalto a un treno possibile terrorismo accoltellati 10 passeggeri due arresti

© Ildifforme.it - Inghilterra, assalto a un treno: “Possibile terrorismo”. Accoltellati 10 passeggeri, due arresti

