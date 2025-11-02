Inghilterra aggressioni con coltello in treno Molti feriti due arrestati Starmer | Attacco terribile

La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone dopo che più passeggeri sono stati accoltellati su un treno in Cambridgeshire, nell'Inghilterra orientale. «Stiamo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

