Inghilterra accoltellamento su un treno ad Hungtindon 10 passeggeri feriti di cui 9 gravi 2 arresti polizia | Terrorismo - VIDEO

Due gli arresti in seguito all'assalto che è stato raccontato da alcuni testimoni, i quali hanno asserito di aver visto "scene orribili, come in un film. Uno dei due assalitori aveva un grosso coltello" Choc in Inghilterra dove è andato in scena un accoltellamento su un treno ad Huntingdon, v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inghilterra, accoltellamento su un treno ad Hungtindon, 10 passeggeri feriti di cui 9 gravi, 2 arresti, polizia: “Terrorismo” - VIDEO

