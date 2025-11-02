Infortunio Thuram rientro imminente! L’annuncio di Chivu al termine di Verona Inter non lasca più alcun dubbio

di Giuseppe Colicchia : ecco quando torna il francese. Ormai ci siamo, Marcus Thuram è pronto a riabbracciare l’Inter. L’attaccante francese, assente da fine settembre per un risentimento muscolare, non è stato convocato per la trasferta di Verona, ma il suo rientro è imminente. Lo ha confermato il tecnico Cristian Chivu al termine della vittoria sul campo dell’Hellas. Thuram tornerà ufficialmente tra i convocati per la sfida casalinga di Champions League di mercoledì sera, contro i kazaki del Kairat Almaty. 🔗 Leggi su Internews24.com

