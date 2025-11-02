Infortunio Thuram la gestione del suo rientro | dal motivo della non convocazione col Verona alla data cerchiata in rosso sul calendario per il ritorno in campo dal 1?!

Inter News 24 Infortunio Thuram, la gestione del suo rientro: dal motivo della non convocazione col Verona alla data del possibile ritorno in campo dal 1?. L’attacco dell’Inter dovrà fare a meno di Marcus Thuram ancora per una partita. L’attaccante francese, come riporta il Corriere dello Sport, ha ormai smaltito il risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra che lo teneva fermo dal 30 settembre. Nonostante il recupero clinico e i primi due allenamenti svolti in gruppo, il tecnico Cristian Chivu ha deciso di non correre rischi. In accordo con lo staff medico, si è preferito non convocarlo per la trasferta del Bentegodi. 🔗 Leggi su Internews24.com

