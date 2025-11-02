Infortunio Kelly l’inglese da valutare in vista dello Sporting | è alle prese con un fastidioso mal di schiena cosa filtra verso la Champions

Infortunio Kelly Juve, il difensore inglese alle prese con un fastidioso mal di schiena: salta Cremona, si valuta giorno per giorno per martedì. L’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è coinciso con un’emergenza difensiva totale, e la situazione non sembra migliorare. Dopo aver dovuto rinunciare a Lloyd Kelly per la trasferta di Cremona, la presenza del difensore inglese è in forte dubbio anche per la prossima, fondamentale sfida. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Bournemouth è alle prese con un problema fisico che preoccupa lo staff bianconero. Infortunio Kelly: il punto sul rientro, la Lazio nel mirino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

