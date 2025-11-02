Infortunio Kelly | cosa trapela dalla Continassa a due giorni dallo Sporting Le novità sulle condizioni dell’inglese
di Marco Baridon Infortunio Kelly: cosa trapela dalla Continassa a due giorni dallo Sporting. Le novità sulle condizioni del difensore inglese della Juventus. La Juve si avvicina a grandi passi alla sfida di Champions contro lo Sporting Lisbona, un appuntamento di rilievo in programma martedì sera alle ore 21:00. Il clima alla Continassa è di massima allerta. Il neo-tecnico Luciano Spalletti, dopo il positivo esordio in campionato contro la Cremonese, si trova a gestire notizie contrastanti che arrivano direttamente dall’infermeria, creando una vera e propria emergenza nel reparto difensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Infortunio #Kelly Quando rientra il difensore della #Juventus ? - facebook.com Vai su Facebook
L'infortunio di Bremer costringerà Kalulu e Kelly agli straordinari: sono già gli unici giocatori della Juventus sempre in campo nelle prime otto partite stagionali - X Vai su X
Infortunio Kelly, recupera per Juventus-Sporting Lisbona? Le condizioni del difensore - Anche l'assenza di Lloyd Kelly, oltre a quella di Kenan Yildiz, avrebbe potuto pesare nella Juventus che ha affrontato la Cremonese. Da ilbianconero.com