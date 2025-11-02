infortuni napoli imbarazzante essere da guinness dei primati il club si rivolga a un consulente esterno

Cesare – Caro Guido buon pareggio del Napoli e diciamo che ci è andata bene così. Il Como ha giocato meglio dimostrando di avere una struttura di gioco superiore, ma diciamo la verità, producendo molto poco in fase conclusiva. Il Napoli ha sicuramente giocato peggio producendo pochissimo in fase offensiva. Tutte e due le squadre non hanno quasi mai tirato in porta. L’idea è che se il Como avesse un centravanti goleador alla Mertens potrebbe avere molte più ambizioni e invece ha Morata che ormai segna pochissimo. Guido – Entrambe le squadre hanno aggredito altissime ed in particolare il Como con grandissima intensità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

