Infortuni Napoli imbarazzante essere da Guinness dei primati Il club si rivolga a un consulente esterno

Ilnapolista.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesare – Caro Guido buon pareggio del Napoli e diciamo che ci è andata bene così. Il Como ha giocato meglio dimostrando di avere una struttura di gioco superiore, ma diciamo la verità, producendo molto poco in fase conclusiva. Il Napoli ha sicuramente giocato peggio producendo pochissimo in fase offensiva. Tutte e due le squadre non hanno quasi mai tirato in porta. L’idea è che se il Como avesse un centravanti goleador alla Mertens potrebbe avere molte più ambizioni e invece ha Morata che ormai segna pochissimo. Guido – Entrambe le squadre hanno aggredito altissime ed in particolare il Como con grandissima intensità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

infortuni napoli imbarazzante essere da guinness dei primati il club si rivolga a un consulente esterno

© Ilnapolista.it - Infortuni Napoli, imbarazzante essere da Guinness dei primati. Il club si rivolga a un consulente esterno

Argomenti simili trattati di recente

Napoli, nessuno cerca le cause di tutti questi infortuni (Corbo) - Infortuni Napoli, qualsiasi squadra sarebbe crollata sotto il peso. Lo riporta ilnapolista.it

Napoli, troppi gli infortuni: la squadra è troppo fragile? Le possibili cause - Il Napoli di quest'anno si ritrova ad essere sfortunatissimo, con varie assenze che stanno condizionando la sua stagione. dailynews24.it scrive

infortuni napoli imbarazzante essereNapoli, Conte sotto accusa: troppi infortuni muscolari e poco gioco. Anche due azzurri nel mirino dei tifosi - I tifosi del Napoli puntano il dito contro Antonio Conte per le scelte di formazione contro il Torino e per i giocatori chiesti nel calciomercato estivo: Lucca e Lang al centro delle critiche ... Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Infortuni Napoli Imbarazzante Essere