Infortuni Napoli Conte è in emergenza | il tecnico dei partenopei deve verificare le condizioni di quei due giocatori per la sfida di Champions League

Calcionews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortuni Napoli: i dubbi su Gilmour e Spinazzola in vista della Champions. Le ultime sulle condizioni dei due giocatori dopo ieri. Il Napoli deve lasciarsi alle spalle lo 0-0 casalingo contro il Como e concentrarsi subito sulla prossima sfida europea. Martedì sera, la squadra guidata da Antonio Conte affronterà l’Eintracht Francoforte in una partita già . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

