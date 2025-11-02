Infortunati Juve Spalletti pensa già allo Sporting | Yildiz verso il rientro da titolare da valutare le condizioni di Kelly Gli aggiornamenti

Infortunati Juve, il punto in vista dello Sporting: il turco pronto al rientro dopo il riposo, l’inglese alle prese con il mal di schiena, si valuta. Archiviata la vittoria scaccia-crisi di Cremona, la Juventus di Luciano Spalletti si rituffa immediatamente nell’emergenza. È già partita la missione Champions: martedì sera (4 novembre) all’Allianz Stadium arriva lo Sporting Lisbona per una sfida già decisiva per il futuro europeo dei bianconeri. Il nuovo tecnico, dopo l’esordio positivo in campionato, spera di recuperare pezzi fondamentali per la sua scacchiera, ma dall’infermeria arrivano notizie contrastanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Juve, Spalletti pensa già allo Sporting: Yildiz verso il rientro da titolare, da valutare le condizioni di Kelly. Gli aggiornamenti

