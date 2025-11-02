Influenza in Italia Lopalco a Fanpageit | Nessun virus più aggressivo è la stagione che inizia

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco rassicura: “Nessun segnale di un influenza più aggressiva, è il normale inizio della stagione epidemica”. Il picco atteso tra fine dicembre e febbraio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cosa dobbiamo aspettarci da questa stagione influenzale, Pregliasco: “Tre sintomi per riconoscerla” - Anche se l'autunno è appena iniziato, tra gli esperti e i professionisti sanitari la preoccupazione per la prossima stagione influenzale è già alta, soprattutto per il possibile impatto che avrà sulla ... Come scrive fanpage.it

Raffreddore, come riconoscere se è influenza o Covid - “I dati del ministero certamente sottostimano la circolazione del virus, perché ormai poche persone fanno il tampone – soprattutto se soffrono di una sintomatologia lieve – e solo una parte delle ... Da repubblica.it

Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi. Vaccini disponibili da ottobre - Secondo le ultime stime realizzate dagli infettivologi infatti sono 16 milioni i contagi attesi in ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Influenza Italia Lopalco Fanpageit