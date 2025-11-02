Influenza il vaccino è gratis | boom di prenotazioni in Liguria
Sono cresciute del 42% rispetto allo scorso anno le prenotazioni per il vaccino antinfluenzale attraverso i diversi canali disponibili. Al 30 ottobre sono già 28.959 le persone che hanno prenotato l’appuntamento per la vaccinazione tramite farmacie o Cup, contro le 20.445 registrate nello stesso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Influenza, in Sicilia il picco atteso tra poche settimane. L'importanza del vaccino #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Vaccino contro l’influenza, si parte: gratuito per tutti, ecco come riceverlo - Fino al 20 novembre il vaccino contro l'influenza sarà offerto in prima istanza a over 60 e fragili. Da genova24.it
Influenza in Lombardia, vaccino gratuito per tutti: obiettivo 3 milioni di somministrazioni - Dopo la fase dedicata alle persone più fragili e il “vax day” di sabato allo stadio di San Siro, ora in Lombardia la vaccinazione antinfluenzale è aperta a tutti e gratuita. leggo.it scrive
Vaccini gratuiti per influenza, Covid, infezioni da pneumococco: per chi? Si possono fare insieme? Quando vaccinarsi? - Anziani e persone «fragili» per patologie, come quelle cardiovascolari o respiratorie, diabete o tumori, hanno diritto a vaccinarsi per proteggersi contro forme gravi della malattia. Scrive msn.com