Infiltrazioni all’antica Pieve ecco gli interventi

Un ulteriore tassello del programma di manutenzione straordinaria all’antica pieve di San Venanzio è stato recentemente completato. Nei giorni scorsi, infatti, lavori hanno interessato grondaie e pluviali, puliti, sistemati e rinnovati laddove necessario, per migliorare lo smaltimento dell’acqua piovana e proteggere da infiltrazioni lo storico edificio. Un’operazione, questa, successiva alla messa in sicurezza degli affreschi che adornano le facciate interne della chiesa romanica risalente al XIV secolo, attribuiti ad un seguace di Vitale da Bologna, artista della metà del 1300 che, nel periodo di costruzione della chiesa di San Venanzio, lavorò anche alla decorazione del catino absidale dell’Abbazia di Pomposa, a cui l’antica pieve di Saletta ha diversi rimandi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Infiltrazioni all’antica Pieve, ecco gli interventi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Antica Pieve, terminati i lavori a grondaie e pluviali: "Così si evitano le infiltrazioni" ift.tt/WXO7AdG - X Vai su X

L’Appia Antica e le sue meraviglie Sabato 25 Ottobre ore 11.30 – guida: Marzia ? Durata: 2 ore Costo: 15 € adulti Animali non ammessi Una passeggiata tra natura e storia sulla “regina delle vie”. Cammineremo sul basolato antico per scoprire: • Villa di Vai su Facebook

Infiltrazioni e degrado. La Pieve sarà restaurata - La chiesa di Valdicastello è la più antica della Versilia ma ha bisogno di cure. Segnala lanazione.it

Ancora infiltrazioni nel sottopasso ferroviario di Borgo Pieve, la protesta: «E' bagnato e scivoloso, e l'intonaco si stacca» - Acqua nel sottopassaggio: e Rfi (Rete ferroviaria italiana) torna sul banco degli imputati. Da ilgazzettino.it