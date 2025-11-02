Nonostante la cancellazione apparente del vertice dei leader del Quad previsto in India quest’anno, l’amministrazione Trump ha continuato nelle ultime settimane a rafforzare la sua rete di alleanze nell’Indo-Pacifico. Due eventi recenti lo confermano: l’incontro a Tokyo tra il presidente statunitense, Donald Trump, e la neo–primo ministro giapponese Sanae Takaichi, e la firma in Malesia di un nuovo quadro di cooperazione per la difesa di dieci anni tra il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth e il ministro indiano Rajnath Singh. L’asse indo-americano: deterrenza e co-sviluppo tecnologico Il nuovo accordo, che estende e approfondisce la cooperazione militare tra India e Stati Uniti, si fonda sulla condivisione di informazioni strategiche, sullo sviluppo congiunto di tecnologie e sulla produzione interna di sistemi di difesa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Indo-Pacifico e la nuova stagione delle alleanze tra Washington, Tokyo e Nuova Delhi