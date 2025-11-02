Incontro Putin-Trump? Nessuna urgenza frenata del Cremlino

Periodicodaily.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nuova frenata della Russia sul vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump. Un incontro urgente tra il presidente russo e il suo omologo statunitense, spiega infatti il Cremlino attraverso il portavoce Dmitry Peskov, è possibile ma al momento non urgente. "In teoria è possibile, ma al momento non ce n'è bisogno", ha sottolineato Peskov, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

