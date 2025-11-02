Incontro pubblico ANPI | Da Piazza Fontana alla stazione di Bologna Il racconto degli anni della strategia della tensione

Si terrà martedì 4 novembre 2025, alle ore 17.30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, in corso Vittorio Emanuele II n. 6, l’incontro pubblico promosso dall’ANPI provinciale dal titolo “Da Piazza Fontana alla stazione di Bologna. Il racconto degli anni della strategia della tensione”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

