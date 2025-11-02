Incontro con Cacciari alla Pontificia Falcoltà teologica | Siamo ogni giorno più parlati che parlanti

Palermotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo ogni giorno di più parlati piuttosto che parlanti”. Così il filosofo Massimo Cacciari esordisce nella sua riflessione dal titolo “Le parole che oggi tacciono: oblio del Vangelo e crisi epocale”. Un incontro che si inserisce all’interno del percorso culturale “Il grande codice: riscritture. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Incontro Cacciari Pontificia Falcolt224