Incontro con Cacciari alla Pontificia Falcoltà teologica | Siamo ogni giorno più parlati che parlanti
“Siamo ogni giorno di più parlati piuttosto che parlanti”. Così il filosofo Massimo Cacciari esordisce nella sua riflessione dal titolo “Le parole che oggi tacciono: oblio del Vangelo e crisi epocale”. Un incontro che si inserisce all’interno del percorso culturale “Il grande codice: riscritture. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
PALERMO – Giovedì 30 ottobre, con inizio alle ore 18:00, presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia di corso Vittorio Emanuele 463 a Palermo, si terrà l’incontro col Prof. Massimo Cacciari , filosofo, membro dell’Accademia dei Lincei, che terrà una Conf - facebook.com Vai su Facebook