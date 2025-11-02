Inciviltà in via dei Cantieri

A meno di una settimana dall'inizio della differenziata così si presenta via dei Cantieri. Dal vicino mercato di via Montalbo imperterriti i commercianti di frutta e verdura lasciano i loro rifiuti dove prima si trovavano i cassonetti. Per loro non esistono multe e la vergogna non sanno cosa sia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Via Costa, riprendono i cantieri - Hanno ripreso attività i cantieri stradali in via Costa, in centro a Novellara, dove sono in corso interventi di... ilrestodelcarlino.it scrive

Bresso, cantieri della metrotranvia. Scattano i divieti di sosta per le auto - Seregno" e diminuiscono i parcheggi pubblici lungo via Vittorio Veneto. Da ilgiorno.it

Tram, cantieri al via nei due punti cruciali: arrivano nastri e transenne in Fiera e all'ospedale (con le prime code). Le modifiche alla viabilità - Al via i cantieri del tram davanti alla Fiera e in via Giustiniani e intanto si registrano rallentamenti tra la Stanga e la Stazione. Riporta ilgazzettino.it