Incidente sulla A12 con auto ribaltata | feriti e coda

Incidente stradale con auto ribaltato sull'autostrada A12 tra Rapallo e Chiavari in direzione levante. È successo intorno alle ore 13 di domenica 2 novembre 2025 per cause in via di accertamento e con l'asfalto reso bagnato dalla pioggia in una giornata di allerta meteo gialla. Dieci anni di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

L'incidente di Roma, l'altra ragazza nell'auto si è risvegliata all'ospedale - facebook.com Vai su Facebook

Auto si ribalta in A12 tra Rapallo e Chiavari, un chilometro di coda - Incidente sulla A12 tra Rapallo e Chiavari, in direzione di Livorno, per il ribaltamento di un'auto avvenuto all'altezza del km 29 e 400. Si legge su ilsecoloxix.it

A12, auto si ribalta tra Rapallo e Chiavari: quattro feriti, tre sono minori - Sestri Levante tra Rapallo e Chiavari, in direzione di Livorno un'auto per cause ancora in fase di accertamento si è ribaltata. Lo riporta primocanale.it

Capotta con l'auto in A12, a bordo una donna con i suoi tre figli - Si capotta con l'auto in autostrada, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Lo riporta rainews.it