Incidente sul lungotevere | perde controllo dello scooter e cade morto 35enne

Tragedia all'alba sul lungotevere a Roma. Un incidente stradale con esito mortale. Vittima un uomo di 35 anni alla guida di uno scooter. Il sinistro poco dopo le 5:00 della notte fra sabato e domenica.Incidente mortale sul lungotevereSono state le pattuglie del XV gruppo Cassia della polizia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

