Incidente sul Lungolario Isonzo soccorsa giovane motociclista
Brutta caduta in moto sul Lungolario Isonzo a Lecco. L'incidente stradale è avvenuto poco prima dell'una di notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre. Nello schianto è rimasta ferita una ragazza di 29 anni. La 29enne è stata trasferita in ospedaleL'allarme ai soccorsi è scattato in codice giallo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
